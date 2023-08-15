北京未表明賴清德返台後　是否開展新一輪軍演

台灣副總統賴清德出訪巴拉圭並過境美國，解放軍同步在東海舉行軍演。台國防部周二（15日）表示，相較於去年美國眾議院前議長佩洛西訪台跟今年4月台總統蔡英文出訪，這次並未觀察到解放軍有相對大規模的演習或行動，台軍仍將秉持料敵從寬應對所有可能狀況。被問及賴清德周五（18日）返台後，陸方是否計劃開展新一輪軍演，北京僅稱正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。

解放軍上周六至周一（12至14日）在浙江外海軍演，台空軍清泉崗基地則連日舉行開放活動展現官兵戰備訓練成果。台國防部發言人孫立方表示，解放軍軍演相較之前規模不大，台軍利用聯合情監偵手段，掌握所有台海動態。台國防部統計，周一上午6時至周二上午6時，偵獲解放軍軍機18架次、軍艦5艘次持續在台海周邊活動，其中1架次蘇30戰機逾越海峽中線，2架次殲16D及2架次殲10戰機進入台西南空域。

解放軍東部戰區周二公布，東部戰區空軍某場站近日組織手榴彈實投，磨礪官兵血性膽氣。廣東海事局發布航行警告，周二上午9時至下午2時半、周四（17日）上午9時至中午12時，在珠江口進行實彈射擊訓練。江蘇連雲港海事局另發航警，周二至下周一每日上午8時至下午6時，在黃海南部進行海上射擊試驗。遼寧葫蘆島海事局航警則指，周四上午6時至周五（18日）下午6時在渤海北部軍演。

大陸外交部發言人汪文斌周二表示，已就賴清德過境竄美表明陸方立場，重申賴頑固堅持「台獨」分裂立場是徹頭徹尾的麻煩製造者，美台勾連安排他在美從事政治活動，嚴重違反一個中國原則，事實證明當前台海局勢持續緊張的根本原因是台灣當局企圖「倚美謀獨」。另有關日本前首相麻生太郎在台有關威懾力和戰鬥的言論，汪重申已向日方提出嚴正交涉，呼籲日方恪守一中原則。