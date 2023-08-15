黃循財：西方科技限制無法擊倒中國　中美極端競爭危害大

新加坡副總理兼財政部長黃循財周一（14日）指出，以美國為首的西方在尖端科技領域針對中國的各種打壓限制，不太可能擊倒中國，但警告中美之間現存的「極端競爭」狀態及經濟制裁，可能會對全球經濟造成災難性影響。

黃循財當日在「重新創造命運：李光耀先生誕辰100周年會議」上，被問及西方發起的科技限制會對中國產生何種影響時，他認為中國在包括軍事領域的各種現代化努力，不太可能因而脫離正確軌道，稱：「這（西方科技限制）將在一定程度上減緩中國獲得高端技術能力的速度，但這不會永遠壓制中國。」

黃循財續稱：「中美之間的『極端競爭』，將把我們引向一條對全球經濟來說是災難性的道路。」他解釋，由於世界對在雙邊爭端中使用金融措施沒有太多過往的經驗，因此儘管各國普遍意識到「使用某些手段會造成附帶損害」，但附帶損害究竟是甚麼，尚不清楚。

當被問及若台海發生衝突，新加坡將採取何種立場時，黃循財表示，他不想被捲入這種假設的情況，但強調新加坡堅持「一個中國」政策。在談到對俄烏戰爭的預測時，黃循財則表示，新加坡不會密切關注這一問題，因為這不在本地區事務之內，但預計短期內不會有解決方案。