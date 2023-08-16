工作起爭執　貨車司機刺殺同事拒認罪遭重判

彰化縣一家貨運公司的林姓和李姓司機去年發生爭執，林憤而拿麵包刀刺死對方，他犯後辯稱情緒失控砍人，但否認殺人。案件一審認定林間接故意殺人判刑13年，二審改認定他有殺人的直接故意，改重判14年6月，林提上訴，遭最高法院駁回定讞。

判決指出，林與李早已意見不合，去年3月28日又在公司群組起爭執，2人相約回公司談判。林男返回公司與李談判前，先買了一把麵包刀。雙方談判時，李先動手推了林一下，林情緒失控，持刀朝李上半身揮砍第1、2刀，接著朝李下腹部前刺第3、4刀，再朝李揮砍第5、6刀，林仍欲繼續攻擊李，惟遭在場同事合力制止，並合力奪下林手持之麵包刀。

林未能繼續持刀攻擊李，然其中第3刀或第4刀已刺入李左腹股溝上緣、骨盆腔，因此切斷左髂內動脈及靜脈，李經緊急送往醫院救治，仍於到院前因出血性休克死亡。彰化地方法院一審認定，林男只有殺人之間接故意，但台中高分院二審認為，在場同事合力制止，奪下林手持之麵包刀並架住林，他才未能繼續持刀攻擊，甚至旁人上前制止時還遭林，可見林絲毫沒有停手的意思繼續持刀攻擊李，有殺人的直接故意。