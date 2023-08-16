賴清德批大陸圖介入台選舉　國台辦反斥鼓譟台獨謬論

出訪巴拉圭的台灣副總統賴清德於當地時間周二（15日）與媒體茶敍，強調今次過境美國與以往慣例相同，他是以副總統身份出訪而非總統候選人。他批評，大陸以此為藉口文攻武嚇或威脅，只是印證媒體報道其企圖介入台選舉，「疑賴論」或「疑美論」旨在分化台美關係，進而影響選情。

被問到是否擔心返台後大陸採取行動，企圖塑造「戰爭與和平」氛圍介入選舉時，賴清德指這樣只會印證大陸企圖用軍事威脅介入台選舉，再加上在地協力者呼應，目的是令選舉符合大陸期望，這是非常不好，但他對台灣民眾有信心。他重申，此行沒特別安排跟美國官員見面，有些人會說他沒法經過東海、沒法去華府而出訪降格，強調都不是事實。他談到如未來有機會領導台灣，將延續總統蔡英文目前的國安團隊。

賴清德早前接受美媒訪問指，台海緊張根源在大陸，台灣安全是全世界的問題。國台辦發言人朱鳳蓮周二回應指，賴清德冥頑不化，這次更利用過境竄美鼓譟「台獨」分裂謬論，再次表明其標榜的所謂和平論調完全是謊言，只會給台灣帶來兵凶戰危。中國駐美使館亦批評，賴所謂「維持台海現狀」實質是搞「和平分裂」、「一中一台」，所謂「與民主國家並肩同行」實質是攀附外部勢力為其謀「獨」撐腰。