攝影師用自家照片被指侵權索賠 視覺中國稱是誤解

內地一名攝影師周二（15日）發布消息指，收到當地最大版權圖片交易平台「視覺中國」的電話，指自己拍攝的逾百張作品是侵權照片，索賠8.65萬元（人民幣，下同，約9.32萬港元）。視覺中國回應指，會繼續與攝影師保持溝通，妥善處理相關誤解。

微博認證訊息為「科學科普博主頭條文章作者」的攝影師戴建峰（@Jeff的星空之旅）發文指，視覺中國指其公眾號侵權使用他們173張照片，提出兩個解決方式，限期周五（18日）前回覆。一是購買版權素材套餐，單價每張300元（約323港元），合作期限為一年；二是以每張500元（約538.7港元）賠償。他指不知其作品如何成了視覺中國所有的版權，「還要我賠償，幹了十幾年第一次遇到」。

總部設於北京的視覺中國回應指，經初步核實，涉事照片是對方授權圖片庫Stocktrek Images銷售，Stocktrek Images又將相關圖片授權給Getty Images銷售，視覺中國作為Getty Images在中國大陸地區的獨家合作夥伴，擁有對包括涉事相關圖片在內的完整銷售權利。