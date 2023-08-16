台近4周錄69宗新冠EG.5病例　成境外輸入主流

台灣的新冠疫情連續8周下降，衞福部疾管署周二（15日）表示，近日被世界衞生組織列為需留意變種的新冠變異株EG.5，今年5月首度在台灣檢出，近期佔比持續上升，在本土個案約佔12%，在境外輸入個案約佔30%，已成為境外輸入主流，近4周共檢出69宗，相較其他變異株患者較少發燒。

疫情中心主任郭宏偉表示，近期新冠併發症個案呈現下降趨勢，上周每日平均新增60宗，較前一周的74宗下降約兩成，全台住宿式機構檢測染疫率、口服抗病毒藥領用情形皆呈現下降趨勢。疾管署發言人曾淑慧指，EG.5有較好的免疫逃脫性，傳染性較高，但和Omicron家族其他主要流行株相比，致病力未增加。台灣最快下月引進XBB.1.5疫苗，研究顯示對EG.5也有防護效果。

大陸傳媒周三（16日）引述上海市公共衞生臨床中心副主任凌雲指，夏季聚會旅行、交流頻繁以及新變異株的出現，可能是全球病例數近來走高的原因，預計開學後病例數也可能有所增加，但不會出現大範圍爆發。他又指，EG.5屬於共存環境下演變的變異株，根據病毒突變趨勢應該是日漸緩和，科學家仍在持續觀察監測。