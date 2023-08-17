中國向部分美國產品加徵關稅　世貿裁定違規

世界貿易組織（WTO）的爭端案專家組周三（16日）裁定，中國為報復美國徵收鋼鋁關稅，而對部分美國產品加徵關稅的做法，違反世貿規則。

美國前總統特朗普政府根據《1962年貿易法擴張法》第232條，以國家安全為由，於2018年3月起對進口鋼鐵徵收25%的關稅，對進口鋁材徵收10%的關稅；而作為對此措施的回應，中國宣布對原產於美國的部分產品徵收15%至25%的額外關稅，此舉遭到美方挑戰。由三名專家組成的爭端案專家組周三認為中方的做法違反基本貿易承諾，要求中方糾正；而美國的做法，去年亦已被WTO裁定違反國際貿易規定，美方對此正提出上訴。

美國貿易代表辦公室滿意WTO的周三的裁決，指「中方以虛假的保障關稅進行了非法報復」。中國商務部條約法律司負責人同日表示，中方注意到相關報告，正在對專家組報告內容進行研究，並將按照世貿規則做好本案後續工作；又指本案問題的根源在於美方的單邊主義，以及保護主義行徑，中方依法採取反制措施，是維護自身合法權益的正當之舉；而美方則逃避執行義務，拒絕取消違規關稅措施。

中方或美方均可在60天內就周三的裁決提出上訴，不過，由於美方阻止世貿組織上訴機構的任命，使其無法審理案件，因此上訴也只會陷入無法解決的局面。