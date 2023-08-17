燒陰毛凌虐欠債男致死　惡漢判囚7年3個月定讞

台灣傳媒周三（16日）報道，台北市3名男子4年前與另一名黃姓男子有債務糾紛，私自拘禁對方3小時，期間多番毆打及凌虐黃男，導致對方傷重死亡。台北地方法院一審判處其中一名涉事男子9年半有期徒刑，高等法院二審改判7年3個月，最高法院最近駁回上訴定讞。

涉事男子魏雋弦、謝志雄及蔡裕豐2019年4月24日凌晨，在萬華區某間清茶館對黃男動用私刑，輪番用牌尺及繩子抽打對方，更要他脫光衣服並用繩索綑綁手腳，逼他喝尿及口塞香蕉，甚至用打火機燒對方下體毛髮，導致他受驚失禁。黃男其後意識模糊，在蔡裕豐喝令下欲掙扎起身穿衣服，卻不慎失足滑倒在地，頸椎脫骹位移並失去生命迹象，最終不治。

魏雋弦事後只承認傷害罪，但否認私行拘禁及傷害致死，辯稱當時只是跟在蔡裕豐身後，並未綑綁和剝奪黃男行動自由，更無殺害對方之意。台北地院合議庭認定魏雋弦是凌虐黃男致死的共同正犯，應為對方死亡負責，遂依傷害致死罪重判9年半。高等法院二審考量已和解賠償，改判較輕刑期，魏雋弦上訴無果。另外，謝志雄早前被判刑7年2個月定讞，蔡裕豐則在偵查期間逃亡，檢方仍在通緝中。