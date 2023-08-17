台兵太平島用中國移動上網　基進黨批安全漏洞

台灣基進黨周四（17日）召開記者會，披露位於南海南沙群島的太平島邊防官兵因網路信號不佳，開漫遊可連結中國移動通訊的信號上網。會上質疑台灣出現嚴重安全漏洞，南島通訊被大陸掌握，呼籲台政府相關單位改善該島通訊設施。

台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺表示，有官兵反映太平島的信號非常慢，開通漫遊可在島上接收到中國移動通訊4G網絡，而且比中華電信的信號快，島上海巡、駐島人員幾乎都在使用中國移動上網，形容「用敵軍的信號」非常離譜。她認為，大陸有辦法利用後台的網絡來截取資訊，信號也能被定位，收集太平島駐防人員日常作業、工作內容等情報，呼籲海巡署和中華電信能解決問題。

台灣基進宜蘭黨部主委林意評指出，中華電信顯示東沙島有3G以上信號，太平島卻沒有，只有2G基地台可供官兵通話，似乎與通訊傳播委員會5年前考察的情況不符。台灣基進黨主席王興煥表示，南海牽涉多國利益，如放任太平島通訊「大陸化」，將令民主友邦對台灣產生信心危機；更稱如要繼續放任，乾脆開放讓美軍租借東沙島、太平島，看看美軍進駐會否被迫使用中國移動通訊。