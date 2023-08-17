科技廠已婚處長自爆出軌業務員　性愛片多到刪不完

台灣科技大廠「群創光電」一名許姓處長周三（16日）在Facebook發文，自爆在已婚期間男女關係混亂，曾「偷食」其他廠商3名女業務人員，更與其中一名女子拍下大量性愛影片。外界擔憂涉事公司的股價走勢，公司回應稱正在調查中，用人準則將以最高道德標準處理。

許男發文時表示，無法忍受目前的婚姻狀態，多年來跟公司供應商及客戶亂搞男女關係，時間點都重疊。他又直言，多名女子用身體換取公司資訊，除公開女方全名和電話外，還詳述性癖好，直言拍攝的性愛影片多到1小時都刪不完。外界猜測許男的Facebook帳號被妻子盜用，但男方指自己帳號未有被盜用，「自己做的事要負責，如今只想誠實面對自己所犯下的過錯」。

台媒引述一名業內人士爆料，指這種事真的很常見，「不然你以為訂單怎來的」。另有業務員表示，自己陪已婚主管出差應酬，也常被胸襲性騷擾，「幾乎大家都在搞婚外情」。群創光電回應稱，尊重員工私人生活，若經後續調查發現有違反法令、員工行為準則原則或人事管理規範，公司將依法並以最高道德標準處理。該公司強調重視員工誠信廉潔，將持續要求同事謹慎勤勉，共同維護公司聲譽。