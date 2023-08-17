廣東鼓勵企業聘青年　每人補貼1千人民幣被質疑作用小

內地青年就業問題受到關注之際，廣東省人民政府辦公廳周三（16日）發布《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，在鼓勵吸納青年就業方面，企業如聘請符合條件的無業青年，每招一人給予1,000元（人民幣，下同，約1,070港元）補貼。這項政策引起熱論，有不少網民批評作用不大。

通知指，對今年來招用畢業年度及離校兩年內未就業高校畢業生、登記失業的16至24歲青年，簽訂勞動合約並為其繳納失業、工傷、職工養老保險費一個月以上的企業，可獲上述補貼或一次性擴崗補助，實施期限至今年底。此外，當局加大「大灣區青年就業計劃」支持力度，有條件的地區可對參加計劃的青年按不超過每人每月2,000元（約2,140港元）標準給予生活補助。

當局亦繼續實施「三支一扶」計劃、「廣東大學生志願服務西部（山區）計劃」和「廣東高校畢業生志願服務鄉村振興行動」等，鼓勵引導基層就業，支持到粵東粵西粵北地區就業。當局同時支持國有企業擴大招聘規模，新招用高校畢業生規模不低於去年；並穩定機關事業單位崗位規模，今年全省提供不少於6.8萬個事業單位崗位面向高校畢業生招聘。