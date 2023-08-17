歷時逾半個月　中俄聯合海上巡航結束

中俄兩國海軍艦艇歷時超過半個月、在太平洋西部及北部相關海域的海上聯合巡航結束。日本防衞省統合幕僚監部周四（17日）通報，當天發現中俄兩軍合共11艘艦艇穿越宮古海峽，由菲律賓海駛回東海。中國國防部日前表示，今次行動不針對第三方，亦無關當前國際及地區局勢，敦促日方停止毫無實際意義的干擾。

日本海上自衞隊周二在東京都沖之鳥礁東北方約280公里海域，發現這批中俄海軍艦艇航向西方，它們分別是中國052D型驅逐艦貴陽號及齊齊哈爾號、054A型護衞艦棗莊號及日照號、903A型綜合補給艦太湖號、815A型電子偵察艦開陽星號，以及俄羅斯驅逐艦潘捷列耶夫海軍上將號及特里布茨海軍上將號、輕型護衞艦轟鳴號及俄羅斯聯邦英雄阿爾達爾‧齊登扎波夫號、一艘補給艦。這支中俄海上編隊周三抵達日本沖繩縣沖大東島南方約50公里海域並航向西方，翌日通過宮古海峽進入東海。

上月18日至23日，除了開陽星號及該艘俄羅斯補給艦外，其他中俄海軍艦艇在日本海靠近俄羅斯一側舉行海上演習；同月28日至29日，全數中俄海軍艦艇向東通過位於日本北海道以北的宗谷海峽，由日本海駛往鄂霍次克海，展開兩軍歷來第3次海上聯合巡航。這支中俄海上編隊駛近美國阿拉斯加州阿留申群島，美方出動神盾驅逐艦麥凱恩號、本福德號、約翰‧芬恩號、鍾雲號以及一架P8A海上巡邏機監視。