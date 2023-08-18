陸媒指台秘密建新P4實驗室　各級設施位置近大陸

早前有傳美國要求台灣防務部門興建「生物安全第四級實驗室」（P4實驗室）研發生物武器，台灣政府其後闢謠否認。中國大陸官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周三（16日）發布影片，聲稱台灣正秘密興建第2座P4實驗室，而台灣各級生物實驗室位置大多靠近大陸一側。

影片指出，台灣第一座P4實驗室是由台軍控制，隸屬於台灣軍醫局預醫所（下稱預醫所），位處深山，由重兵把守，沒有門牌，很多台灣民眾不了解甚至不知道它存在。P4實驗室造價、營運費用高昂，遠遠超出軍醫局每年約250萬美元（約1,950萬港元）的一般科學研究預算。翻查之前的軍醫局預算表，2021年預算突然高出正常水平，而在同一年3月，美軍設於印太地區的陸軍第18醫療司令部和台灣軍醫局局長舉行會議。同年底美國國會提出《美台公共衞生保護法案》，要求在位於台北的美國在台協會建立傳染病監控中心。影片指，比較2021年和2022年的衞星照片，在美方要求台灣興建實驗室的地方確有動土擴建迹象。

影片又展示一張台灣生物實驗室名單，包含部分已知的生物安全二級至四級實驗室，密集分布在台北、台中、高雄等市區當中。影片稱，這意味台灣人口最多的區域已形成一張巨大的生物研究網，存放着各種各樣的病毒，質疑這是台灣當局不想讓民眾知道的事實。