內地騙子誘騙小孩借智能手錶　趁機偷電話卡犯案

內地傳媒近日報道，有詐騙團夥開始向兒童埋手，以「沒帶手機」、「有急事」等理由誘騙，向學生借用兒童智能手錶並趁機盜取電話卡，搭建簡易撥號設備轉撥詐騙電話，讓小孩在不知情下成為犯罪同夥。

內地為打擊詐騙問題，實施「斷卡」行動，提高民眾辦理電話卡的門檻與限制辦卡數量。詐騙集團使用的電話卡在短時間內很快會被封停，詐騙團夥於是把目標轉移到學生，以有急事借打電話等藉口，趁機把學生的智能手錶電話卡騙走或偷走。湖南省株洲荷塘警方早前接報，有學生報稱被人以借打電話為由，趁機偷走智能手錶的電話卡，換成一張廢卡，電話卡則疑似被用來撥打詐騙電話。警方鎖定疑犯位置，抓獲10人，現場查獲連接線3條、手機12部、手機卡20餘張。警方發現，該位置正是一個虛擬撥號設備詐騙窩點。警方也發現，近期出現許多詐騙團夥鎖定國中、高中校園，以提供高價誘惑學生借出自己的電話卡。

警方實測拍片，走到公園向正在玩耍的小朋友借用其智能手錶，發現不少小孩都願意借給陌生人。警方提醒，這類案件瞄準的目標多為學生，犯罪團夥往往對單獨的人作案。學生家長要加強防範意識，提醒孩子不要隨意外借電話手錶、手機給陌生人，避免被犯罪分子利用。