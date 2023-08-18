網傳批賴清德訪美錄音　柯文哲斥偽造已報警

網上流傳台灣民眾黨總統候選人柯文哲批評台灣副總統賴清德出訪巴拉圭和過境美國的錄音，柯文哲周四（17日）指錄音是偽造的，民眾黨亦指此事是惡意抹黑，已向警方報案。

部分台媒周三（16日）晚收到一封名為《錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕》的電郵，附上58秒錄音，稱是民眾黨本月一場內部會議期間柯文哲的部分言論。錄音中，一名男子說賴清德訪美聲勢浩大，是因為每個人去就可以領800元新台幣（約196港元），「去那邊幫他站台，比（台灣總統）蔡英文場面還大，這沒有辦法，公家錢多，我也不相信、不可思議，媒體記者都不知道」，男子又說出「公款聘用支持者演員」、「故意延期BTA（雙邊貿易協定）」等。台媒指，不同記者收到的寄件電郵大多不同，至少有逾10個不同來源。

柯文哲指錄音實在偽造得太差，世上惡劣的事太多，總統選舉要到了，奇怪事愈來愈多，人工智能也愈來愈厲害，影像、聲音都可以造假，此風不可長，民眾黨已報案。民眾黨發言人李頂立表示，這不是民眾黨內部會議的對談內容，這是惡質的抹黑行為，目前不確定散布偽造錄音者是誰，希望選舉能回歸乾淨、公正、透明。台灣外交部發言人劉永健表示，一連串惡意破壞台灣和巴拉圭邦誼的假信息，目的無非是破壞政府威信、分化社會，要打擊邦交、損壞台美關係，外交部已向內政部刑事警察局報案。