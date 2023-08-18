澳洲上月大型軍演　華逾300枚衞星跟蹤

澳洲上月及本月分別舉行大型聯合軍事演習「護身軍刀」及「馬拉巴爾」，美國均有參與。澳洲廣播公司周五（18日）報道，目前有超過300枚中國衞星飛越澳洲上空，收集涉及澳洲與美國及其他地區夥伴的軍事訓練活動的情報。

澳洲廣播公司稱取得的商業太空數據，詳細及全面展示中國對上述兩場聯合軍事演習的監視活動規模。總部設在坎培拉的防務公司EOS太空系統上月追蹤中國3枚地球靜止軌道衞星，移動至地球赤道以下的位置上空，監視在澳洲北部舉行的「護身軍刀」。這些衞星分別是試驗12號衞星01星、實踐17號衞星、實踐23號衞星，試驗12號衞星01星在澳洲北部上空向西移動，餘下兩枚衞星向東移動監視多個演習區域。

與此同時，「馬拉巴爾」本月10日展開後，數百枚更小型的低地球軌道衞星，在澳洲大陸上空完成數千次更低空的飛行，集中在悉尼港的軍艦活動。EOS太空系統表示，發現大量中國衞星監測地面活動，並自「馬拉巴爾」開始以來，飛越次數超過3,000次；目前在澳洲上空的大量中國地球靜止軌道衞星及低地球軌道衞星，為中方對澳洲大陸及沿岸海域發生的事情，提供「極為詳細」及「持續性」的觀察。