中法外長通電話　擬全面重啟各領域交往

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（18日）跟法國外長科隆納通電話。王毅指，中國對歐政策保持穩定性和連續性，始終視歐洲為多極化世界中的重要一極，支持法方繼續推動歐盟堅持戰略自主，在中歐關係中發揮積極引領作用。

王毅表示，今年以來，中法關係保持良好發展態勢，4月馬克龍總統訪華取得圓滿成功，兩國元首進行深度戰略溝通，為雙邊關係發展擘畫了藍圖。王毅又指，明年是兩國建交60周年，也是中法文化旅遊年和巴黎奧運年，中方願跟法方以此為契機，落實好兩國元首共識，全面重啟各領域各層級交往，把疫情造成的損失補回來，推動中法全面戰略夥伴關係達到新的高度。

科隆納對中國近期遭受洪澇災害表示誠摯慰問，強調法國、歐洲都將堅持戰略自主，反對世界走向分裂，不接受脫鉤斷鏈，希望構建多極、平衡的和平世界；法方珍視法中友好，高度重視兩國元首達成的重要共識，願以兩國建交60周年為契機，深化各領域務實合作，打造互利共贏的雙邊關係，推動歐中關係取得更大發展，為國際和平穩定作出貢獻。雙方還就烏克蘭、尼日爾等共同關心的國際和地區問題交換意見。