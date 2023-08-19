王毅與丹麥外長會面　同意增進往來加強溝通

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（18日）在北京跟丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。王毅指，中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐洲堅持戰略自主、在國際上發揮更大作用。

王毅表示，在兩國元首共同引領下，中丹各領域合作取得豐碩成果，中丹關係健康穩定發展為兩國合作注入確定性，為國際形勢提供了穩定性，雙方始終堅持相互尊重、平等相待；堅持互利共贏、務實合作；堅持增進往來、加強溝通；堅持共同應對全球挑戰，維護世界和平與發展。王毅指中國的新發展將為世界發展提供新動力，為包括丹麥在內的各國提供新機遇。

拉斯穆森表示，丹中關係歷史悠久，雙方是緊密的夥伴，丹方致力於加強對華合作。就綠色聯合工作方案達成共識是丹中關係新的里程碑，將為兩國合作搭建新的平台。丹麥企業重視和看好中國市場，期待來華投資興業，很高興看到中國就吸引外資出台24條新舉措，期待有關舉措促進雙方經貿合作。丹方支持多邊主義和經濟全球化，支持歐中合作，這有利於彼此發展。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，在烏克蘭危機問題上，中方立場一以貫之，始終致力於勸和促談。希望通過各方努力，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。會談後，兩國外長共同出席了《中華人民共和國政府和丹麥王國政府綠色聯合工作方案（2023—2026）》發布儀式。