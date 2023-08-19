鐵路職工違規坐高鐵商務座　脫涼鞋臭味瀰漫遭處罰

有鐵路職工在高鐵車廂內脫鞋引發其餘乘客不滿。

內地網民近日乘坐高鐵G6097次列車時，發現有鐵路職工持工作證佔用商務座，並脫鞋脫襪使車廂瀰漫臭味。網民更稱，車上乘警要求乘客不要長時間講電話，影響上述職工休息。中國鐵路廣州集團（下稱廣鐵集團）稱已處分違規使用商務座的職工，並把涉事列車的列車長和列車員，分別免職和調職。

廣鐵集團表示，事發於周一（14日），涉事列車1號商務座車廂定員5人，當時車廂內除2名旅客，還有因公出差的懷化鐵路房建公寓段潘某某和張某某，以及當班的列車乘警。其中，潘某某和張某某從懷化南站上車後違規使用商務座，當班列車長鄭某和列車員王某未按有關規定勸阻和處理。

廣鐵集團廣九客運段周二（15日）表示，當時其中一名鐵路職工脫涼鞋的不文明行為引起旅客不適，鐵路部門對此深表歉意，並對當事職工進行批評教育。到周四（17日）晚，廣鐵集團再發公告稱依照相關規定，已責成潘某某、張某某補繳有關車票款項，對二人分別給予企業行政處分並進行經濟處罰考核；同時免去鄭某的列車長職務，對列車員王某調離崗位並進行經濟處罰考核。