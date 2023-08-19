中央台辦批賴清德倚美謀獨　將採取措施懲戒台獨勢力

台灣副總統賴清德日前出訪巴拉圭時兩次過境美國，惹來中國大陸不滿。大陸中央台辦負責人周六（19日）發表嚴正立場，指賴清德所作所為充分證明是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給台灣帶來深重禍害，陸方予以強烈譴責。

大陸中央台辦負責人指出，賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由「過境」竄訪美國，在接受美媒專訪中公然散布「台獨」言論，又在巴拉圭期間與美國高官公開見面。該負責人批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，始終「倚美謀獨」挑釁，甘當美西方反華勢力遏華棋子，出賣民族利益。賴清德罔顧島內要和平、要發展、要交流、要合作主流民意，頻頻拋出「台獨」分裂謬論，製造兩岸對立對抗，鼓譟加緊備戰。此次更是打着「過境」的幌子，竄美賣台，騙取選票。

負責人稱，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。大陸又正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。任何人任何勢力都不要低估大陸政府、人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。