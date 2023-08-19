台美舉行第二階段貿易磋商　涉農業勞動環境議題

美國與台灣今年6月1日於華盛頓簽署《台美21世紀貿易倡議》首批協定後，雙方於周一（14日）至周五（18日）舉行新一階段磋商，就農業、勞動、環境三大議題交換意見。

今次磋商於華盛頓進行，美方由助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領，成員包括其他政府機構代表；台方則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，偕同外交部、經濟部、衞福部、農業部、環境部、勞動部、海洋委員會成員出席。台灣行政院經貿辦周六（18日）表示，在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等；在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等；在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。

美國貿易代表署稱，今次對話富有成效，雙方將在未來數月持續討論以求達成共識。台灣經貿辦指，這次是雙方自6月簽署首階段協定以來第一次實體會議，未來將持續透過視像等方式保持密切溝通，雙方代表團展現極高的合作熱誠，會議成果深具建設性。台灣駐美代表蕭美琴表示，樂見談判進行順利，感謝雙方談判代表團隊的辛勞。