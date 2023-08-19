內地4000多項空間應用成果轉移　服務各行各業

中國載人航天工程辦公室周五（18日）在北京舉行記者會，介紹載人航天工程空間應用和發展情況。辦公室稱，中國空間應用成果轉移轉化成效顯著，目前已有4,000多項成果廣泛應用於各行各業，服務國計民生。

中國載人航天工程新聞發言人、中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，在載人飛船階段任務中，快速提升了中國對地觀測技術水平。在空間實驗室階段任務中，實施了70餘項科學實驗與技術試驗，其中，空間冷原子鐘、伽馬暴偏振探測儀等項目取得國際領先的科學研究成果。在空間站階段任務中，研製了具有國際一流水平的艙外實（試）驗設施。林西強稱，空間生命科學研究成果直接應用於生物材料、藥物、醫療和農業技術。微重力流體、燃燒和材料科學等方面的研究成果，則有助解決國家材料短板問題、改進相關產品生產加工工藝。

利用飛行任務開展的航天育種搭載實驗有3,000多項，育成主糧審定品種240多個、蔬菜水果和林草花卉新品種400多個，創造直接經濟效益逾3,600億元人布民幣（約3,910億港元），年增產糧食約26億公斤。此外，工程應用取得的成果亦用於自然資源與生態環境保護、防災減災、公共服務等領域。