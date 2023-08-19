8間東南亞公司加工華製太陽能產品　規避美關稅

美國商務部周五（18日）對源自中國的太陽能電池板和組件的規避調查做出最終裁定，認為部分中國生產商通過柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南對太陽能產品微加工，然後運往美國，試圖避免支付針對中國商品的反傾銷稅和反補貼稅，華府將對涉事公司的商品加徵關稅。

根據美國總統拜登去年6月發布的公告，在2024年6月之前，只要從柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南進口的任何太陽能組件和電池在公告終止後的6個月內，於美國市場被消費，都不需徵收關稅。

商務部去年3月起調查上述4國的8間公司後，發現其中5間試圖繞過美國的關稅，在其中一個東南亞國家對中國製太陽能產品微加工後運往美國，避免繳納美國關稅。涉事公司分別在位於柬埔寨的BYD Hong Kong和New East Solar，泰國的Canadian Solar和Trina Solar，以及越南Vina Solar Technology。另外，某些未經審查的公司也存在規避行為。