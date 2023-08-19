港人申移民屢因國安理由被拒 台監察院倡交代理由
2023年08月19日 12:32
東網電視更多新聞短片
台灣監察院建議陸委會及內政部移民署應明確交代拒絕港人移民的理由。（Getty Images圖片）
台灣監察院周六（19日）表示，香港人在2019年反修例示威後申請移居台灣，屢遭依國家安全理由保留觀察或拒絕，陸委會及台灣內政部移民署應明確揭示拒絕的理由，並研訂具體可操作的投資移民審查基準。
香港民眾去年向監察院申訴，申請投資移民或專業移民來台或尋求政治庇護屢遭否准，監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳周六指，台灣政府考慮到過去北京對港澳控制及滲透日深，加上《港區國安法》實施，因此加強審查原為大陸地區人民的香港居民取得台灣身份個案，彌補國安漏洞，同時惹來外界質疑只要港人在大陸出生或有涉陸因素者，申請案一概遭拒絕，變成「一刀切」。監委表示，移民署拒絕時僅單一援引原為大陸地區人民或有國安疑慮等，未盡然詳述所有不予許可的原因，引發當事人議論，建議陸委會及移民署檢討，除了明確揭示不予許可港人申請居留定居理由外，也應持續加強相關法令宣導與實務講習。
監委亦建議，陸委會應與移民署共同研訂具體可操作的「投資移民」審查基準，明確告知具體申辦方向及適切做法，也須思考是否建置「投資移民」案件進度查詢網站。監委還指出，移民署應持續優化移民仲介業務管理，或委託第三方評鑑，適時公布優良移民公司名單。