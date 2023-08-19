新冠EG.5在多數省份優勢流行　料短期無規模性疫情

內地近日出現多宗新冠病毒EG.5變異株病例，國家疾控局周六（19日）公布EG.5的流行情況，強調短期內不會發生規模性的疫情。根據內地監測數據顯示，EG.5病例在變種病毒佔比從4月的0.6%，增至8月的71.6%，呈現上升趨勢，目前已在大多數省份形成優勢流行的趨勢。

EG.5是變種新冠病毒Omicron XBB.1.9.2的一個亞分支，最早於今年2月17日在印尼被發現，與XBB.1.5和XBB.1.16均屬於XBB變異株系列。EG.5在全球流行毒株中的佔比增長較快，展現出更強的傳播優勢，原因是其免疫逃逸能力增強，既往感染產生的中和抗體對EG.5中和能力降低。

內地監測數據顯示，EG.5感染者與其他XBB亞分支感染者的臨床分型無明顯差異，基於現有證據，EG.5的全球風險等級被評估為低風險。截至周四（17日），全球至少52個國家或地區發現EG.5，在亞洲、歐洲、大洋洲、北美洲和南美洲的佔比均呈明顯上升趨勢。內地衞生部門認為，已建立的群體免疫力對EG.5仍具有免疫保護作用，短期內不會發生規模性疫情。