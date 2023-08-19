上海青年貪財困東南亞詐騙園區　英文差不停換組

內地近日上映一部取材自真實詐騙案例的電影，內容揭露境外網絡詐騙行業的駭人內幕。在上海公安徐匯分局看守所內，一名曾被騙到東南亞從事詐騙工作的青年小朱（化名）憶述被困經歷時，那種時刻擔心遭遇不測的煎熬跟電影角色如出一轍。

去年底，小朱為賺錢把銀行卡賣給網友「M」，後來因幫助訊息網絡犯罪被公安機關處理。今年3月，「M」再通過微信告知小朱「國外有個項目」，月薪有5,000美元（約3.9萬港元）。同月11日，小朱便從上海浦東機場坐飛機到泰國，再轉機到東南亞某國一個詐騙「園區」。該處有中國人關在房間內，戴上手銬，遭人電擊和毆打。小朱被沒收手機和護照，在園區每天工作12小時，且要完成一定「工作任務」，否則翌日會受罰深蹲50下。

小朱最初安排在「歐美詐騙組」，於社交平台設網上情緣騙局。他因為英文不好換到彩票詐騙組，後來再專騙新加坡、馬來西亞和美國華人華僑。小朱想過逃走，但園區守衞森嚴，最後只能求助家人匯款才得以贖身。直至今年4月，上海市公安局徐匯分局漕河涇派出所通過家人聯絡上小朱，他經當地領事館安排於5月回國自首。小朱回國後遭扣押，徐匯區人民檢察院6月批捕，而他慨嘆「哪怕坐牢也是踏實的」。