內地提出「牛蛙經濟」　推進養殖產業發展

農業農村部辦公廳上周五（18日）印發通知，提出各地要因地制宜、積極發展「牛蛙經濟」，延伸培育養殖、加工、流通、餐飲等全產業鏈，提高產品附加值。

通知指出，近年一些地區出現牛蛙養殖尾水污染治理不到位、違禁藥物檢出率偏高等問題，影響了牛蛙養殖業的健康發展；一些地方出現隨意停養、強拆、甚至「一刀切」禁養牛蛙的情況。為推進牛蛙養殖產業持續健康發展，通知強調各地引導牛蛙產業實現苗種、飼料、養殖、流通等各環節規範發展；科學布局牛蛙養殖生產，不得超越法律法規規定禁止牛蛙養殖；依法為牛蛙養殖辦理合法用地手續；對禁養牛蛙的不合理政策要予以糾正，加強與生態環保、自然資源等部門的溝通協調，積極爭取理解和支持。

通知還指出，積極發展牛蛙養殖產品加工流通，建設產地倉儲保鮮冷鏈物流設施；打造一批牛蛙區域公用品牌和企業品牌；鼓勵行業協會發揮引導作用，創新品牌營銷推介形式，提升品牌影響力和溢價能力；強化聯農帶農益農機制建設，鼓勵龍頭企業帶動小企業、農業合作社、養殖戶共同發展，帶動農民增收致富。