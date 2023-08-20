花逾8億人民幣修繕古建築　遭商戶進駐危及安全

古城旅遊是內地熱門的觀光選擇之一，但在甘肅省的天水古城，在2年前完成修繕和改為商業化營運後，不僅參觀區域受限，消費門檻提升，有文化保護院落甚至被改造為日式餐廳。有負責修繕古民居的專家稱，這種改變古院風貌的做法可能危及院落安全。

甘肅天水擁有中國西北地區現存規模較大和保存較完整的明清時期居民院落群。2015至2021年，天水市撥付西關古城保護資金超過8.88億元人民幣（約9.64億港元），但修繕後的院落卻有大量商戶進駐。其中位於天水古城內厚生巷13號的一處日式風格餐廳，是建於明清時期的文保院落，如今已看不到曾經庭院寬敞、青磚黛瓦、雕樑畫棟的中式古建風貌。天水古城特聘顧問黃國翔稱，修繕後下雨時雨水會濺到柱子上，加快糟朽。他曾多次要求經營主體停工整改並修改裝修方案，但未獲當時負責營運古城的甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司重視。

天水市秦州區文體廣電和旅遊局去年授予天水市名城保護投資發展有限公司29處文保單位特許經營權，並要求按相關法律法規展示利用這些文物保護單位。天水市文旅局去年9月曾要求縣級文物主管部門定期評估文物建築保護利用狀況，而這些改頭換面的經營均未批先設、未批先修，主管部門卻推說因沒收到任何報批手續，所以無從監管。