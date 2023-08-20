火車市區停駛阻公路通行　市民爬車廂穿越

遼寧省本溪市上周五（18日）有一列火車經過城區時突然停下，「攔腰」阻斷公路通行。由於火車停駛近一小時，期間有趕路的市民不顧危險翻越護欄爬上火車穿行而過。瀋陽鐵路局周日（20日）證實當日確有火車停駛，原因是設備故障。

從網傳畫面所見，火車停在高樓林立的城區，受阻公路兩側擠滿車輛和行人，有路人表達擔憂。據稱涉事列車為貨運列車，14節車廂裏載滿疑似碎石，車廂印有「KZ70」和「瀋局昌圖採石場」等字樣。KZ70為新型重載漏斗車，供新舊線路鋪設石碴或裝運散粒貨物。瀋局昌圖採石場則指中國鐵路瀋陽局集團有限公司昌圖採石場，是位於遼寧省鐵嶺市一家以從事採礦業為主的企業。

該採石場和一名工作人員稱，火車運行歸瀋陽鐵路局管理，不清楚列車為何停在城區。瀋陽鐵路局則回應稱，上周五下午5時許本溪市一地方企業專用線發生設備故障，導致運行中的貨運列車臨時停車，造成鐵路道口關閉時間較長。有途經該處的部分市民不聽從鐵路工作人員勸阻，強行翻越已關閉的道口拉門，並攀爬火車車廂穿行。故障問題解決後，鐵路道口恢復正常通行。