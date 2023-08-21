休閒車瘋狂追撞前車　目擊者稱看見司機冷笑

雲南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市上周六（19日）傳有人開車連撞多車，造成多人受傷。有目擊者稱，肇事男司機撞車時竟在冷笑。當地交警部門當晚回應稱，涉事司機和車輛已被控制，事發路段已恢復通行，事件正在調查中。

事發於蒙自市南湖公園附近，據事發路段一名商戶稱，當時看到一輛休閒車在路上接連撞到其他汽車和電單車，隨後交警趕到現場處理，傷者被送到當地兩家醫院。事件造成兩名外賣騎手受傷，其中一名輕傷未入院，另一人手臂受傷正在醫院接受治療，無生命危險。事發後，外賣平台相關工作人員已趕至醫院，協助騎手的後續救治工作。

當地網民稱，肇事車輛在南湖公園附近路段撞到車輛後駛離現場，在賁古路等路段又撞了其他車輛。目擊者張先生（化名）稱，當日中午他開車去送貨，路過南湖公園附近一家醫院出口不遠處時，聽到後方有車輛不斷響按，此時一輛白色休閒車從他右後方撞來，之後再撞倒一排電單車，期間有人倒地。當白色休閒車離開時，車尾部還拖行着一輛電單車。另一目擊者王先生（化名）當日開車到賁古路時，也被該輛休閒車從後撞至逆向行車線，當時車上只有王先生一人，他腿部遭擦傷。