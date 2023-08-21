內地兩部門預撥5億人民幣　加快洪水災後重建

國家財政部周一（21日）發布消息指，為加快海河流域性特大洪水災後恢復重建，財政部、水利部繼本月9日緊急預撥10億元（人民幣，下同，約10.8億港元）國家蓄滯洪區補償資金後，上周六（19日）再預撥5億元（約5.4億港元），支持天津、河北補償國家蓄滯洪區運用期間群眾的農作物、專業養殖、經濟林、住房、家庭農業生產機械等水毀損失，幫助災區盡快恢復正常生產生活秩序，全力保障人民群眾生命財產安全。

中國氣象局中央氣象台上月29日發布暴雨紅色預警，是中央氣象台自2010年正式啟用預警發布機制以來，發布的第二個「國家級」暴雨紅色預警。颱風「杜蘇芮」殘餘環流在華北到黃淮一帶停留持續時間長、充沛的水氣輸送，加上地形的增幅，造成了此次京津冀地區極端降雨。河北此輪降雨200毫米以上籠罩面積5.36萬平方公里，範圍是1963年以來最廣。

截至本月8日，此次洪澇災害共造成北京市33人死亡，129萬人受災，倒塌及嚴重損壞房屋超過20萬間，農作物受災面積22.5萬畝。截至本月10日，河北有29人因災死亡，全省逾388萬人受災，農作物受災面積480萬畝，全省直接經濟損失逾958億元（約1,041億港元）。天津截至本月13日，全市累計疏散安置逾8.6萬人。