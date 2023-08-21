解放軍8機艦現台海　軍事迷近距離目擊玉衡星號

台灣國防部周一（21日）公布，至當日上午6時前24小時內，偵獲解放軍軍機2架次和軍艦6艘次，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控應對。另有台灣軍事迷周日（20日）在台東北海域發現一艘解放軍軍艦，艦艇上明顯懸掛五星旗。

「Taiwan ADIZ」Facebook粉絲專頁發文稱，周日有軍事迷在宜蘭烏石鼻東南偏東的海域發現一艘解放軍軍艦，目擊距離相當近，明顯可見桅杆上的五星旗。該艦艇為解放軍815A型電子偵察艦玉衡星號，舷號798，該艦向南航行，未進入台24浬鄰接區。

台灣國防部周一另發布影片，回應解放軍東部戰區近日在台島周邊組織海空聯合戰備警巡、舉行海空等兵力聯合演訓，強調台軍維護區域和平穩定的決心。畫面可見台海軍軍艦岳飛號監控解放軍051型導彈驅逐艦濟南號、台軍艦田單號監控解放軍054A型導彈護衞艦徐州號；另有台空軍經國號和F16V戰機戰備巡弋的畫面。台國防部斥大陸當局窮兵黷武，機艦橫行襲擾，破壞區域和平穩定，悖離媽祖的慈悲。