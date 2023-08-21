玉林4未成年人遭賣豬仔到緬北　蛇頭疑為16歲同鄉

廣西壯族自治區4名未成年人近日誤信16歲同鄉所言，以為去泰國旅遊還有高薪工作，因而被拐騙至緬北詐騙園區。廣西玉林市警方已就此事立案，但以案件正在辦理為由，拒向內媒透露案情。

報道稱，年齡最大一名受害人李次南未滿18歲，其餘3人包括劉仁松、呂化、王楷均為14歲，同為玉林市某縣中二學生。各人據指被同鄉趙來賣到緬北，李次南母親表示，兒子受騙後曾發求救訊息，「明明說去泰國，誰知道現在在緬北」。李母稱，趙來「嘴巴特別會說話」，即使攔着不讓他進門，他都會想辦法叫孩子出去。劉仁松的母親則表示，趙來曾說把兒子交給他帶去緬甸，一年給她50萬元（人民幣，下同，約54萬港元）。

據報，同校的劉仁松、呂化和王楷是放學後在校門被人開車接走。家長稱，趙來囑咐他們的孩子別跟家裏講，如果父母問就說去泰國的餐廳做侍應。一名接近緬北詐騙園區的內部人士稱，小蛇頭多半是受害者的熟人，先帶對方吃喝玩樂，再誘騙出境。該人又稱，按拐賣一人可獲10萬元（約10.8萬港元）計算，扣除「成本」，趙來獲利至少20萬元（約21.6萬港元）。