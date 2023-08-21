曾稱當選後改善與陸關係　危地馬拉反腐候選人爆冷勝出

危地馬拉周日（20日）舉行大選，根據官方已點算的95%選票，64歲候選人阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）獲得59%選票，大幅領先全國希望聯盟候選人、前第一夫人（Sandra Torres）的36%，爆冷在大選中獲勝。

阿雷瓦洛是危地馬拉首位民選總統胡安（Juan Jose Arevalo）的兒子，他在競選過程中抨擊了腐敗政客帶來的禍害。在經歷了首輪投票的低投票率和無效票後，選舉委員會於周日投票結束時，宣布當地投票率達到了歷史最高水平，同時沒有發生「重大事件」。

阿雷瓦洛將接替右翼總統賈馬太成為危地馬拉的新任領導人。賈馬太執政期間，多名打擊貪腐的檢察官被捕或流亡；成千上萬的國民移居國外，希望尋求更好的生活。危地馬拉前總檢察長帕斯伊帕斯（Claudia Paz y Paz）曾指腐敗分子已控制了所有國家機構。

危地馬拉為台灣的邦交國。阿雷瓦洛此前曾表示，若當選總統將尋求與中國大陸建立更緊密的關係，強調外交政策須以自身利益為基礎，但並未表明會與台灣斷交而轉與大陸建交，又指與台灣邦交及發展和大陸的經貿關係並無衝突。