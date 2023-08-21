廣州市長提出　加快大灣區跨境理財和資管中心建設

廣東省廣州市政府周一（21日）發布市長郭永航接受內媒的專訪內容，他指該市要完善多層次金融服務體系，健全金融有效支持實體經濟的體制機制，加快粵港澳大灣區跨境理財和資管中心建設，大力發展綠色金融、普惠金融、科創金融，深化拓展數字人民幣示範應用，打造廣東數字金融創新產業園。

被問及廣州將如何扛起「經濟大市挑大樑」的責任擔當，郭永航提出5大重點，包括提升製造業核心競爭力，打造國際一流先進製造業集群；提升現代服務業支撐力，打造具有全球影響力的現代服務經濟中心；提升產業項目帶動力，打造支撐廣州現代化建設的增長極；提升發展平台承載力，打造服務全國全省高質量發展的主戰場；提升營商環境吸引力，打造企業綜合成本最低、產業生態最優的全球標杆城市。

郭永航提到，廣州作為粵港澳大灣區的地理幾何中心、核心引擎，在國內大循環和國內國際雙循環中地位特殊、作用突出，必須進一步深化區域合作交流，帶動珠江口東西兩岸融合發展，特別要以打造南沙高水平開放平台為着力點，為豐富「一國兩制」新實踐、推動港澳更好融入國家發展大局作出應有貢獻，支撐服務「一點兩地」建設。