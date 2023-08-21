批美日韓在涉台問題抺黑攻擊　北京提嚴正交涉

美日韓三國峰會上周五（18日）在美國馬里蘭州大衞營舉行，會後發表聯合聲明，批評中國近期在南海採取的舉措，又聲稱台海和平穩定是國際社會安全和繁榮不可或缺的要素。中國外交部發言人汪文斌周一（21日）在北京表示，美日韓在台灣、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，中方表示強烈不滿和堅決反對，並提出嚴正交涉。

汪文斌指出，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力對其縱容支持，有關國家如真的關心台海和平穩定，應恪守一個中國原則，停止縱容支持「台獨」分裂勢力及其分裂活動，以實際行動維護地區和平穩定。他又指出，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方在本國領土上開展建設活動，中國海警船在中國管轄海域進行維權執法活動，合理合法，無可非議。

近日有英媒稱，俄烏衝突發生以來，中國一直為俄羅斯提供貨物協助。汪文斌回應，中方一貫在平等互利基礎上，與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常經貿合作，中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責的態度。被問俄羅斯是否仍是中國國際月球科研站項目的重要合作夥伴時，汪建議媒體向主管部門了解。另有指原定周一抵達北京的北韓高麗航空航班取消，記者問北韓邊境何時開放。汪稱今年夏秋航季換季工作當中，中方按程序批覆了高麗航空平壤-北京-平壤等客運航線定期航班計劃，具體航班由航空公司按照批覆指揮。