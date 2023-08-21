遺失眼鏡向景區索償不果　女遊客熱水潑員工遭行拘

山東省臨沂市費縣沂蒙山峽谷漂流景區近日有女遊客因遺失眼鏡，要求景區賠償，期間突然用桌上的熱水潑向景區工作人員，致對方臉部受傷。有網民爆料稱，遊客當中一人是當地縣綜合行政執法局一名局領導。費縣東蒙鎮派出所周一（21日）表示，接到報警後已介入調查，並對潑水女子作出行政拘留10日的處罰。

被潑熱水的景區營運總監王一平周日（20日）對內媒表示，上周六（19日）該女遊客一行人來到景區辦公室，聲稱在漂流過程中遺失眼鏡，且因鞋子踩到青苔滑倒。雙方協商期間，景區工作人員以紙杯裝熱水給予遊客。由於景區明確規定眼鏡、手機等貴重物品不能帶上船，否則一概不賠償，雙方協商不果，工作人員於是找來負責賠償事宜的王一平。當他來到辦公室不久，女遊客突然情緒激動，並拿起裝有熱水的紙杯潑向他。

該女遊客接連向王一平擲出3個紙杯，王被熱水燙傷後，先到附近超市拿冰塊冰敷並報警。之後他臉上起了水疱，於是到醫院接受治療。對有傳當日與女遊客同行的丈夫，是費縣綜合行政執法局副局長，該局工作人員接受內媒訪問時表示不了解。王一平表示，因為不想事件對景區造成影響，他周日已經向景區辭職。