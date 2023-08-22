情夫舉報婚內出軌　衞生院女院長遭免職

湖南省邵陽市綏寧縣金屋塘鎮衞生院女院長近日被舉報婚內出軌，欺騙出軌對象感情。內媒周一（21日）引述綏寧縣衞生健康局回覆稱，調查後確認金屋塘衞生院院長違反生活紀律問題基本屬實，已免去其院長職務。疑似女方丈夫則反斥，舉報者以假意幫忙、多方討好等方式蓄意接近其妻在先。

一名男網民今年5月31日在政府留言板控訴，金屋塘衞生院院長黎某欺騙其感情，她以自己夫妻感情破裂為由，與該名單身的網民相處快兩年。黎某前年7月由樂安鋪衞生院副院長調到朝儀衞生院任院長，同年8月與男網民開展感情關係，他現在才驚覺受騙。他批評黎某作為一院之長，又是黨員及縣級黨代表，其行為極不端正、道德敗壞、生活作風惡劣。

綏寧縣衞生健康局回應稱高度重視事件，已成立專門工作組調查核實，並於今年6月2日對黎某免職，將對其違紀問題立案審查，當局下一步將加強衞健系統幹部作風建設。一名疑為黎某丈夫的網民其後發文指，妻子與涉事者楊某因新冠疫情防控工作認識，對方明知她是有夫之婦，仍脅迫長期保持不正當關係，今年3月更以搞養殖業但資金不足為由騙取其妻5萬元人民幣（約5.4萬港元），女方家人發現後男方仍糾纏不休。