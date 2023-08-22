兩岸對核污水排海看法各異　有人拒吃日海產

日本一旦將福島核污水排入大海，中國大陸、台灣等鄰近地區恐首當其衝。東網記者採訪了兩位台灣人與一位大陸人，有台灣人猛烈抨擊民進黨政府，指摘其在政治上的妥協獻媚讓台灣民眾「可以吃到最新鮮的輻射食品」，希望民眾可以在明年總統選舉中好好運用手中一票，避免再次吃到有問題的食物。

來自桃園的呂先生直言，福島第一核電站排放核污水後，不會再吃日本的海產，至少不會主動購買標記產自日本的海產，身邊的家人朋友都持有類似想法，又指自己的飲食習慣較少接觸日本的海產。他認為，台灣、大陸、南韓等地確實有可能受到影響，但經過海水稀釋後的污染情況應該會好些，因此還會吃其他地區的海產。

呂先生指出，台灣過去禁止福島食品時，確實對部分食肆造成影響，但未到很嚴重的地步。他同情地方漁業、福島及受影響地區的民眾，形容他們是受害者，但如果放寬食品進口，則需要付出額外的成本監測，沒人有義務付出這些成本。他又提到國際原子能機構（IAEA）報告，稱自己身為醫療工作者，雖然沒有詳細了解報告內容，但很了解輻射的危害，因此對IAEA的專業性以及社會責任感抱持懷疑態度。

來自北京的楊小姐自關注到福島核污水將要排放的新聞後，一直擔心相關食品受到核污染影響，外出購物或吃飯時會關注食物產地。她與呂先生的看法相同，強調自己雖然沒有具體了解過IAEA報告內容，但直覺感覺不可信，又指在福島核污水排海後，以後對來自太平洋沿岸的國家和地區的食物都會謹慎對待，包括大陸東部沿海地區、台灣、南韓、東南亞、美國西海岸等。

來自台北的江小姐則持不同看法，她指自己沒有關注食物產地的習慣，加上始終對日本保持比較好的印象，相信福島核污水經稀釋後的危害已沒有那麽大。她強調排放核污水與政治無關，希望有機會可以去福島旅行，多走走看看。