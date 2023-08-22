美日韓加強合作助改善中韓關係　韓說明峰會意義

美日韓三國峰會上周五（18日）在美國馬里蘭州大衞營舉行，會後發表的聯合聲明有批評中國。韓媒周二（22日）報道，南韓防長李鐘燮周一（21日）表示，美日韓加強合作有望推動韓中關係改善；外長朴振則指，韓方在美日韓峰會結束後通過首爾和北京的外交渠道，向中方詳細說明了峰會的意義。

李鐘燮周一出席國會國防委員會全體會議，指輿論稱美日韓加強合作恐為韓中關係帶來負面影響，但政府不以為然，認為反而是韓中關係得到改善的可能性增大。他又稱，加強安全合作定將有利經濟發展，對築牢朝鮮半島安全方防線十分有利，因此政府開展相關工作。美日韓峰會結果等同三方建立準軍事同盟的說法，他認為用詞不恰當；至於半島有事時韓方會否與日方協商，他稱會協商，但下一步流程待定。

朴振另在節目中表示，美日韓峰會並不排斥或針對特定一方，聲明提及反對印太海域發生任何依靠力量單方面改變現狀的企圖，是指攻擊性行動案例。他強調，韓方願與中方基於相互尊重、互惠精神構建成熟健康的關係，為此將繼續與中方保持溝通。他認為，美日韓合作不代表與朝中俄的對峙或矛盾，完全可通過溝通推動外交關係穩定發展，希望中俄能一起構築基於規則的國際秩序。