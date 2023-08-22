美中貿委會代表團訪華　冀兩國關係進一步發展

中國國務院總理李強周一（21日）在北京人民大會堂，會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏率領的美中貿委會成立50周年訪華團。中方指，中美經濟互補性遠大於競爭性，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係符合雙方共同利益，當前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行。

中方表示，願與美方展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。中國將持續擴大市場准入，全面優化營商環境，希望美中貿委會繼續當好中美友好合作的使者。美中貿委會歡迎中國政府發出深化改革開放的信號，希望美中關係進一步發展，給兩國工商界帶來更大確定性。李強同日另與泰國正大集團資深董事長謝國民會面，強調中方常態化聽取外資企業訴求和建議。

另外，全國人大常委會委員長趙樂際周一在人民大會堂與塔吉克斯坦上議院議長埃莫馬利舉行會談，希望深化打擊「三股勢力」及毒品犯罪等領域合作，共同防範域外勢力滲透干涉，共同維護地區和平穩定。塔方強調恪守一個中國政策，會談後二人共同簽署合作協議。