青海禁遊客擅闖無人區　違者需承擔全額救援費用

青海日前有來自山東的遊客自駕遊期間失聯，經警方搜索後被發現困在無人區沼澤，最終獲救。青海省文化和旅遊廳周一（21日）發公告稱，嚴禁遊客擅自進入無人區、未開放和未開發景區開展探險、旅遊等活動。

青海省文旅廳工作人員表示，該省地處青藏高原腹地、高寒地區，部分區域通訊信號微弱或無信號，野外危險區域、無人區較多，地形環境複雜。如徒步或駕車進入無人區、未開放和未開發景區等野外區域，將面臨難以預判的風險，隨時都會發生缺水、缺氧、迷途、陷車、失聯等生命危險，救援極困難。

公告稱，遊客需進一步增強自我保護意識，不擅自離開國省道、鄉村公路、旅遊公路，深入無人區、未開放和未開發景區等危險區域開展探險、旅遊和穿越等活動。沒經過相關部門批准或報備，嚴禁遊客非法進入自然保護區、生態紅線、水源地進行探險、旅遊等活動。各旅遊公司、旅行社、民間組織、俱樂部等社會團體不經報備批准，不得以探險、穿越、科考為名組織旅遊團隊深入自然保護區。各類人員和團體因私自探險、穿越自然保護區、無人區等被困，救援費用由相關人員和團隊全額承擔。