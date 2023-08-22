中美洲議會批准大陸成常駐觀察員　台退出並抗議

尼加拉瓜在中美洲議會（Parlacen）提案，要求撤銷台灣立法院的觀察員身份，由全國人大取代。中美洲議會於當地時間周一（21日）召開全體會議，批准上述提案。台外交部周二（22日）嚴正抗議，決定即日起正式退出中美洲議會。

中美洲議會在尼加拉瓜首都馬那瓜召開全體會議，通過讓中國大陸成為該機構常駐觀察員。台外交部周二批評，尼加拉瓜黨團及部分親大陸議員罔顧台灣對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧；又斥尼加拉瓜總統奧爾特加操弄一中原則，對此強烈譴責。台方指摘，大陸不斷以各種手段打壓台灣的國際參與空間，企圖公然干預台民主選舉，無法獲得國際社會認同，台方不會屈服於其文攻武嚇。

國民黨回應指，台灣1999年起加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭大陸取代，此為重大的外交挫敗。該黨反對大陸當局打壓台灣的國際空間，呼籲正視其存在事實，台澎金馬的2,300萬人從不附屬於大陸當局之下，不應破壞他們參與國際事務的權利。該黨又指，在兩岸關係受意識形態影響而充滿敵意的時刻，外交領域的壓力只會更大，質疑民進黨政府面對外交危機如何解決，強調應以台灣人民福祉與國際空間為優先考量。台總統蔡英文同一時間在Facebook發文，祝福大家七夕情人節快樂，招來批評。