學者指台灣難就核污水排海發言　促建非核家園

日本政府周二（22日）決定將福島的核污水排入大海，東網記者為此訪問了3名台灣學者，從政治、社會和環境等角度，分析事件對台灣的影響。有專家就目前台灣的執政情勢預計，蔡英文政府對此事不會有進一步行動，加上台灣在國際上發言權不夠，也無法扮演任何角色。

淡江大學國際事務學院院長包正豪認為，排放核污水是關乎國際社群信賴的課題，也觸及中日韓三方的博弈，其環境議題的影響性反而被忽略。他認為，日本政府不應利用話術對待台灣，而是以更大說服力來獲取國際的支持。至於台灣政府在此事上不作為，他相信也不會對來年總統選舉造成影響。

台北海洋大學通識教育中心副教授吳建忠指出，日本要將核污水排放入海，是因為岸上儲存罐已經放無可放。他指台灣是個海洋地區，個人無法認同排放含氚核污水入海，因為此舉是背棄孕育生命之母「海洋」的行徑。他又指出，日本政府的行動也說明台灣推動「非核家園」的重要性，理由是避免台灣未來落入日本今日面臨的核污水處理困境。

台北海洋科技大學航海系助理教授謝忠良認為，台灣距離日本有一段距離，加上洋流及黑潮會往西及靠北方向走，反而日本本身及加拿大會比較擔心受洋流污染。至於緊鄰日本的大陸和南韓會擔心是正常的反應，倘若日本政府無法在公開及透明操作下說服國際社會排放的劑量無危害，一般國家的人民還是會對福島地區輸出的漁農產品存有疑慮。

駐台記者宋江誠報道