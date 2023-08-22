津台投資合作洽談會致詞　宋濤：台獨是絕路

第十四屆津台投資合作洽談會周一至四（21至24日）在天津舉行，邀請了台灣政商界高層、全國台企聯、在陸台青等300多人參與。大陸國台辦主任宋濤周一在開幕式致詞時表示，當前兩岸關係面臨和平與戰爭、繁榮與衰退的兩條道路、兩種前景的選擇，「台獨」只會帶來深重災難，是走不通的絕路。

本屆洽談會是疫情以來首次盛大舉行線下活動，分為7大類11項活動，並有19個重點項目簽約儀式，投資額達49億元人民幣（約53億港元）。宋濤表示，希望廣大台胞堅持一個中國的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定。他提到，大陸經濟持續恢復，正加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系等，為兩岸經濟合作提供新機遇和空間。他重申，國台辦將一如既往支持天津擴大對台交流合作，秉持兩岸一家親的理念。

另外，台灣外長吳釗燮接受外媒訪問時指摘，大陸軍隊快速現代化及其意圖，令台灣人民和所有關心印太地區和平的各國人士擔憂，陸方不斷派機艦侵擾台灣空域及越過台海中線，企圖對台強加「一國兩制」模式，甚至多次揚言不排除武統。他稱，若大陸封鎖台灣，即是國際法戰爭行為，將引起國際社會強烈反應，並引發全球經濟重大災難，影響將遠超俄烏戰爭。