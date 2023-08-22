福島核污水或殘留放射性物質「氚」　環團：恐危害人體

日本政府宣布最快本周四（24日）起排放福島核污水，強調排水計劃符合國際安全標準。但有環保組織指出，即使經處理的核污水有可能殘留氚、碳14、鍶90、碘129等放射性物質，對食物安全以至人體健康的風險，尚未得到充分評估，形容對日方做法表示失望和憤怒。

日本政府表示，經多核種除去處理系統（ALPS）處理後的核污水，將不會殘留氚以外的其他放射性污染物。但綠色和平引述專家指出，氚、尤其是有機結合型氚（OBT），對所有生物都會構成危害。有機形態的氚，已被發現會在浮游植物（即海洋食物鏈的基礎）中，出現生物積聚的現象。

綠色和平續指，鍶90是一種高風險的放射性物質，一旦進入人體，容易積聚在人的骨骼中。由於其在水中的高溶解度和長達29年的半衰期，令這種放射性核素在環境中能夠長期存在，並逐漸進入食物鏈，從而進入人體。至於碳14，則能融入蛋白質，核酸，特別是DNA等細胞組成當中，由此會對DNA造成損傷，或導致細胞死亡、甚至潛在的遺傳突變。

另外，碘129會在海洋食物鏈中長期積累，可嚴重損害生物組織细胞，並存留長達千年以上，相關放射污染也有可能透過食物鏈（海洋食品），回到陸地上的人類社區。