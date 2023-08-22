杭州婦入住服務式公寓　淋浴發現花灑頭沾糞便

浙江省杭州市馬女士早前入住顧貓寧服務式公寓運河郡旗艦店時在廁所洗澡，竟發現花灑頭表面沾有糞便。馬女士表示，本打算與酒店協調處理，但對方態度惡劣，目前她準備走司法程序。涉事酒店則懷疑事件是馬女士自導自演，目的是敲詐酒店10萬元人民幣(約10.9萬港元)。

馬女士上周一（14日）因家中空調故障，同日入住上述公寓。當晚她進入廁所打開花灑洗澡時，感覺水愈來愈臭，一看之下竟發現花灑頭表面沾有糞便，大感惡心，又忍不住吐起來。她最初打算與公寓私下解決。但對方不但沒有道歉，一名負責人則以免收她房租打發她。馬女士其後聯絡丈夫，之後雙方發生了衝突。馬女士於是報警並到市監部門投訴。她又將帶有大便的花灑頭帶走，打算進行鑑定後走司法程序。

內媒上周三（16日）聯絡公寓一名工作人員，對方認為此事是馬女士一方敲詐，又表示不願意再私下協商。該工作人員認為，馬女士中午入住，晚上10時許說花灑的事，過程又奇奇怪怪。警方到場後，她又不願意交出證據，說要自己帶走。另馬女士將內褲遺留在房間，該內褲曾清洗還是濕的。公寓認為馬女士有弄污花灑頭的嫌疑。