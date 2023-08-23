沙利文指雷蒙多訪華之行　將傳達美不尋求與華脫鈎

美國商務部長雷蒙多將於下周日（27日）起一連4日訪華，美國白宮國家安全顧問沙利文周二（22日）表示，雷蒙多此行將傳達美國不尋求與中國脫鈎的訊息。雷蒙多同日與中國駐美大使謝鋒會晤，中方指雙方認為會見深入、務實、富有建設性，希望繼續保持溝通。

沙利文指，雷蒙多會強調美方聚焦加強美中經濟和貿易關係的同時，需要維護美方的國家安全，並確保美國與盟友夥伴的供應鏈具有韌性。沙利文又表示，中國當局近月公布青年失業率數據等經濟數據的做法，公開性和透明度有所下降，並阻止其他企業提供有關數據，批評做法不負責任。沙利文強調，為了全球信心、可預測性以及讓各國能作出明智經濟決策的能力，中國維持經濟數據透明度非常重要。

雷蒙多周二向中國駐美大使謝鋒提出對美國、美國企業和工人具重要意義的問題，並討論中美商業有關的問題、美國企業面臨的挑戰以及潛在的合作領域，美國商務部指討論富有成效。中國駐美大使館指，二人就中美經貿關係和雷蒙多即將訪華交換意見。謝鋒表示，當今世界變亂交織，全球經濟復甦乏力，多重危機層出不窮。中美都在一條船上，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己，同舟共濟才是正道。謝鋒也就中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決，希望美中相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單。