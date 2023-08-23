內地出生率下降　廣東多地幼兒園招生不足關閉

中國人口出生率近幾年出現嚴重下降，導致幼兒園招生不足，今年初以來廣州、深圳、珠海及成都等地均有幼兒園因招生不足而關閉。廣州傳媒周日（20日）指接到多宗投訴，指廣州黃埔區某幼兒園忽然關停，可能收不回預繳學費。

報道指，今年春季開始，有民辦幼兒園接二連三發布閉園通告，或因生源不足難以為繼，或因股權糾紛終止辦學。近幾個月，廣州10多間民辦幼兒園宣布關停，分布天河區、海珠區、番禺區、黃埔區、花都區等；珠海、深圳亦有國際幼兒園宣布關閉。

另有傳媒周二（22日）報道，廣東江門一名居民表示年輕人近年不願結婚生子，當地也有幼兒園因生源不足而關閉的現象。他指年輕人生活壓力很大，不想結婚生孩子，很多年輕人連朋友都不想談，90後很多人不想結婚，00後都在拖，不結婚。深圳龍崗一名前幼兒園老師稱，5年前就感到新生兒人數逐年下降，導致招生不足，這現象愈來愈嚴重。在成都，郫都區犀浦街道公辦幼兒園招生未滿一覽表顯示，轄區內18間幼兒園，招生最多的一間幼兒院名額為175個，僅36人報名，另一間幼兒園有125個名額，亦只有26人報名，其餘幼兒園報名人數介乎1至14人，有5間幼兒園報名數為0。

根據民政部門5月份數據，去年中國結婚率為5.2%，預估會有不到700萬對新人結婚，創下42年來新低。教育部網站7月5日公布數據顯示，去年全國共有幼兒園28.92萬間，較上一年減少約5,600間，降幅為1.9%。