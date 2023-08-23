侯友宜發表金門政見　倡恢復兩岸協商機制

國民黨台灣總統參選人侯友宜周二（22日）提出金門政見，主張打造金門為「兩岸經貿示範區」，提出支持金廈大橋公投等6項主張，未來會基於對等尊嚴原則，恢復兩岸協商溝通機制。

侯友宜提出的主張包括推動金門與對岸的通電通氣，打造金門成為兩岸客貨樞紐、影視文化城、兩岸醫療專區、以及支持金廈大橋公投、提升金門軟實力。他強調，金門地理有其特殊性，在兩岸也有關鍵性，他以國民黨總統參選人的身份思考如何長期發展經濟，讓兩岸能夠經濟穩定，沒有戰爭，永續走下去。侯友宜表示，未來將會透過協商讓金門與對岸指定地區進一步鬆綁人貨進出限制，逐步擴展到租稅減免優惠，打造更便利的經商環境，並且擴增港口設施與容量，讓航班更穩定、班次更密集，也提升船班噸位，擴充人貨往來數量。

較早前，台灣民意基金會周一（21日）公布台灣總統參選人最新民調，剛結束巴拉圭及過境美國行程的副總統賴清德支持度為43.4%，民眾黨柯文哲26.6%，國民黨侯友宜13.6%。調查報告指出，賴清德支持度創個人歷史新高，比2019年同月蔡英文支持度高出2個百分點。